“2024’te İzmir’i alacağız”

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dün Menemen'de partililere seslendi. "2023'te milletin adamı, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçiyoruz değil mi Menemen?" diye soran Yıldırım, "2024'de de İzmir'deki hedefimiz, yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde ilçeleri de Büyükşehir'i de inşallah AK Parti hizmet anlayışıyla buluşturacağız" dedi. İzmir'de ziyaretlerde bulunan Yıldırım'ın ilk durağı Bakırçay Üniversitesi oldu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ı makamında ziyaret eden Yıldırım, anı defterini imzaladı. Yıldırım'a ziyaret sırasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti.

PARTİLİLER KARŞILADI

Daha sonra Menemen Belediyesi'ne geçen Yıldırım'ı burada partililer karşıladı. AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Necip Kalkan, Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de eşlik ettiği Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında pandemi ile mücadelenin süreceğini belirterek, şöyle dedi: "Sizin heyecanınıza, sevginize, yürekten katılıyorum ama lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Maske, mesafe kurallarına dikkat edelim. Güzel işler başaracağız. Çok işimiz var. Menemen Belediye Başkanımıza hayırlı olsun ziyareti yapıyoruz. Sessiz sedasız bir ziyaret olsun diye il başkanı arkadaşıma tembih ettim ama sevgi engel tanımıyor. Allah sizlerden razı olsun. Kucaklaşacağımız günlerin yakın olmasını rabbimden niyaz ediyoruz."

BİZİM HEDEFİMİZ BELLİ

İzmir'de hedefin yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Menemen'in güzel şeylerle anılması lazım. Menemenliler bunu hak ediyor. Görevi devralan Aydın başkanımızın aydınlık günler için canla başla çalışacağına inanıyoruz. Bu sevgi inancımızı daha da sağlamlaştırıyor. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz de kongrelerimizi bitirdik. Yeni döneme, 'Bismillah' dedik. 2023'te milletin adamı, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçiyoruz değil mi Menemen? 2024'de de hedefimiz, yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak. Bunun yolu Menemen'de, Kiraz'da, Bayındır'da, Bergama'da ve Ödemiş'te. Cumhur İttifakı güçlenerek yola devam ediyor. Hem Türkiye genelinde hem de belediyelerimizde işbirliğini güçlendirerek sürdüreceğiz" diye konuştu.



"ATILIM DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ"

MENEMEN'DE yeni dönem başladığını ifade eden Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan ise, "Menemen 200 bin nüfusu ile İzmir'in en hızlı gelişen ilçesi. Tarımdan sanayiye, eğitimden spora her alanda yatırıma ihtiyacı var. Sayın Genel Başkanvekilimiz, Menemen'de yeni bir atılım dönemi başlatıyoruz. İhtiyaçlarımızı büyüklerimizin desteğiyle gidereceğimize söz veriyorum" dedi.

İLÇENİN KADERİ DEĞİŞECEK

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, "Belediyenin başında başkanvekili olarak Aydın Pehlivan kardeşimiz var. Pehlivan'a meclis üyelerimize ve Menemen teşkilatına çok güveniyoruz. Menemen'in kaderini değiştirecekler" diye konuştu.