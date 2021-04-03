4 sitenin ortasında moloz döküm sahası

İZMİR'İN Güzelbahçe ilçesinde bulunan 4 siteye 320 metre mesafedeki moloz döküm sahası vatandaşı isyan ettirdi. Vatandaşlar, "Balkonda kahvaltı yapamıyoruz, tozla beslenir hale geldik" diye konuştu.

TOZLAR EVİMİZE GİRİYOR

ÇAMLI Mahallesi sakinleri evlerine 320 metre uzaklıktaki, özel bir şirkete ait moloz döküm sahasının kaldırılmasını istiyor. Vatandaşlar 4 sitenin ortasında kalan alana her sabah moloz döküldüğünü, çıkan tozların rahatsızlık yarattığını söyledi. Balkonda kahvaltı yapamaz duruma geldiklerini ifade eden Erdal Ergür, "Bahçemize sebzeler ekelim istedik, torunlarımızı burada büyütmenin hayalini kurduk. Geldiğimizde tozlarla karşılaştık. Sağlığımızı tehdit ediyor" dedi. Zamanla dökülen molozların arttığını dile getiren Duran Çelik, "Moloz ve hafriyat dışında da asbest içeren atıkların atıldığını duyduk. Firmanın sahibi buraya döktüğü atıkla para kazanacak, bizim çocuğumuz, torunumuz hastalıklarla uğraşacak. Birinin bu duruma 'dur' demesi lazım" dedi.