Çeşme’de yol isyanı

İSYAN ETTİLER

ALTINYUNUS Mahallesi 3400 Sokak ve civarındaki sitelerde 2019 sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU tarafından altyapı çalışması yapıldı. Mahalle sakinleri tam çalışmalar bitti diye rahat bir nefes alacakken kazılan cadde ve sokaklar iddiaya göre belediye tarafından gelişi güzel kapatıldı. Mahalle sakinleri, "Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yollarımızı yaptıracağının sözünü verdi ancak yollar hala yama yama. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı sorunu Çeşme Belediyesi çözecek derken, Çeşme Belediyesi aynı şekilde topu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne atıyor" dedi.