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Haberler İzmir ‘ecdadımızın emanetine sahip çıkıyoruz

‘ecdadımızın emanetine sahip çıkıyoruz

‘ecdadımızın emanetine sahip çıkıyoruz

3.4.2021

PAMUKKALE Belediye Başkanı Avni Örki, kültür envanteri anıt kategorisindeki 137 yıllık tarihi Belenardıç Camisi'nin restorasyonu yaparak ecdadın emanetine sahip çıktıklarını söyledi.

GELECEĞE TAŞINACAK
DENİZLİ İl Müftülüğü ile imzalanan protokol gereği, restorasyon çalışmalarının başladığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu hayırlı iş ile ecdadımızın emanetine sahip çıkıyoruz. Tarihi camimiz her bir özelliği ile farklı ve güzel" dedi. Caminin mimarisiyle, motifleri ile atalarımızın inceliğini, değerlerimize verdiği önemi gösterdiğini anlatan Örki, "Bizler de camimizi aslına uygun olarak restore ederek, halkımızın hizmetine yeniden açacağız. Geçmişimizin izlerini taşıyan camimizin gelecek kuşaklara taşınması amacıyla başlattığımız restorasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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