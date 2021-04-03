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Haberler İzmir Fıkra gibi inşaat

Fıkra gibi inşaat

Fıkra gibi inşaat

3.4.2021

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde 30 yıllık yolun ortasına kadar gelen bina inşaatı görenleri şaşırttı. Yolun bir kısmının arazi sahibine ait olduğu belirtilirken, karayolunun inşaat nedeni ile ağaçlık alana doğru kaydırılacağını, bu nedenle ağaçların kesilme tehlikesinin olduğunu belirten vatandaşlar, "Gezi Parkı'nda ağaçları bahane ederek tepki gösterenler şimdi neden ağaç katliamına sessiz kalıyor" dedi.

EVKA 2 Mahallesi 6845 Sokak'ta başlayan bina inşaatı bu kadarına da pes dedirtti. Karayolunun geçtiği arsanın bir kısmının yıllar önce Çiğli Belediyesi tarafından şahıslara satıldığını, hak sahiplerinin karayolunun ortasına kadar bina inşaatı yaptıklarını öne süren mahalleliler, "Arazi sahipleri haklı olabilirler ancak buranın belediye tarafından zamanında kamulaştırılması gerekirken birilerine özelleştirilmesine anlam veremiyoruz. Şimdi yolun ağaçların bulunduğu yeşil alana kaydırılması gerekiyor. Ağaçlar bu nedenle kesilecek. CHP'li belediye neden bir şey yapmıyor?" diye tepki gösterdi.

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