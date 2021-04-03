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'de baba dehşeti: Öz oğlunu tüfekle vurdu

'in ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanan zanlı, jandarmaya teslim edildi.

İzmir'de baba dehşeti: Öz oğlunu tüfekle vurdu

03.04.2021, 16:36

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, tartıştığı öz oğlunu pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Kavukçu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir çiftlik evinde Ayhan İ. (63) ile oğlu Mustafa İ. (38) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine baba Ayhan İ., oğluna tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Mustafa İ. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kişiyi ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. Daha sonra yaralı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ayhan İ., ilçe merkezinde polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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