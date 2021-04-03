  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de hava nasıl olacak! Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak

'de hava nasıl olacak! Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde, 6 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise iç ve batı kesimlerde artarken, diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyrediyor. ve Ege'de hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak...

İzmir'de hava nasıl olacak! Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak

03.04.2021, 08:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin'in doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI : Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Güney Ege, gece saatlerinde Kuzey Ege Kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölge geneli ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de hava nasıl olacak! Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.