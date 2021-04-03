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Haberler İzmir İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Polisten eş zamanlı baskınlar

'de /KCK operasyonu! Polisten eş zamanlı baskınlar

'de /KCK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği anlaşılan ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Polisten eş zamanlı baskınlar
İHA

03.04.2021, 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021, 10:49

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şahıs da adreslerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

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