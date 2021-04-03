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Haberler İzmir ‘Kızımın organlarını bile bağışlayamadım

‘Kızımın organlarını bile bağışlayamadım

İzmir’de 5 aylık hamileyken 16 yerinden bıçaklanan Sezen’in babası Serdar Ünlü, “Organlarını bağışlamak istedik ama adam kızımın tüm vücudunu parçalamış” dedi. ’da Osman Kaya ise 2015’te öldürülen kızının sürekli rüyalarına girerek adalet istediğini söyledi.

‘Kızımın organlarını bile bağışlayamadım

3.4.2021

İZMİR'DE sevgilisinin 16 yerinden bıçaklayarak canice öldürdüğü 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün (17) babasının isyanı yürek dağladı. ÜNLÜ'NÜN tüm organlarını bağışlamak istediklerini, fakat ölümüne yol açan 16 bıçak darbesinden ötürü sadece korneasının bağışlanabildiğini söyleyen baba Serdar Ünlü, "Kızımda organ diye bir şey kalmamış. Ne midesi kalmış, ne böbrekleri... Adam tam 16 yerinden bıçaklamış, paramparça olmuş kızım" dedi. 27 Mart'ta Konak'ta, 3 ay önce ayrıldığı sevgilisi Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanarak karnındaki 5 aylık erkek bebeğiyle birlikte öldürülen Sezen Ünlü'nün, ölmeden önce babasına organlarını bağışlamasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Ama cinayetten sonra, Sezen'in sadece korneası bağışlanabildi.

SADECE KORNEASI
BABA Ünlü, "Kızımın cesedini almaya gittiğimde adli tıpa bir doktor bana geldi ve 'kızınızın gözlerini bağışlamak ister misiniz?' dedi. O anda benim aklıma kızımın organlarının tümünü bağışlamak istediği geldi. Ben de kızımın bütün organlarını bağışlamak istediğimizi söyledim; ama adam kızımı 16 yerinden bıçaklamış. Kızımda organ diye bir şey bırakmamış. Bir insan 16 yerinden bıçaklanır mı? Kızım yaşı küçük olduğu için bu katile aldandı. Sağlık meslek lisesinde okuyordu, hayali hemşire olmaktı. Ama organlarını bağışlama isteğini bile yerine getiremedik" ifadelerini kullandı.

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