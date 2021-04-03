Konak Teksas’a döndü

kapalı olması gerekirken geç saatlere kadar açık olan gece kulübünde alkol alan iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Hesap yüzünden çıktığı iddia edilen ve küfürleşme ile devam eden tartışmada vücudunun 7 yerinden bıçaklanan müşterilerden Sincar Al hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olayda 10 şüpheli gözaltına alınırken, güvenlik kameralarına da yansıyan görüntüler adeta Teksas'ı aratmadı. Olay önceki gece saat 03.30'da Konak ilçesi Gaziosman Paşa Bulvarı 1374 sokaktaki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre hesap yüzünden işletme çalışanları ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Küfürleşme ile devam eden tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşürken, kavgada taraflar birbirlerine cam parçalarıyla saldırdı.



KEBAPÇILIK YAPIYORDU

Tartışma sokağa taşarken, olayda Sincar Al (37), U.Ç. (37), C.K. (31), F.D. (26),

A.A. (18), S.Ç. ve M.K. (37) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine 7 bıçak yarası alan Sincar Al olay yerinde yaşamını yitirdi. Çankaya semtinde bir kebapçıda çalışan 37 yaşındaki Sincar Al'ın 14 yıllık evli olduğu ve iki kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi. Al'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



10 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karıştığı belirlenen S.K. (28) ile D.K.(18), S.S.Ç, S.A (18) ve H.H.E.'nin (37) de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Olaydan sonra kısıtlamayı ihlal eden işletmeci, çalışan ve müşterilere para cezası kesileceği öğrenildi. Öte yandan kavganın başladığı gece kulübü önündeki kavganın bir bölümü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vücuduna 7 bıçak darbesi aldıktan sonra hayatını kaybeden Sincar Al'ın son saniyeleri görülüyor.





HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

KAVGA sonrası bıçakla ağır yaralanan 37 yaşındaki U.Ç Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, 31 yaşındaki C.K. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. C.K. ile U.Ç.'nin bilinçlerinin kapalı ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralanan M.K. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, tabanca ile vurulan S.Ç., A.A. ile F.D. ise Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı 4 kişinin bilincinin açık olduğu belirtildi.



ÇEVREYE ATEŞ EDİYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Sincar Al'ın son saniyeleri görülüyor. Al, aldığı bıçak darbeleri sonrasında yere yığılırken, arkadan gelen bir kişi tabanca ile çevreye ateş açıyor.