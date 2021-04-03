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Haberler İzmir ‘Şiddet kadınların kaderi olmasın

‘Şiddet kadınların kaderi olmasın

‘Şiddet kadınların kaderi olmasın

3.4.2021

AYDIN Devlet Hastanesi'nde çalışan Necla Demirbaş'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine mesai arkadaşları sessiz kalmadı. Hastanede görevli sağlık çalışanları, Demirbaş'ın öldürülmesini protesto ederek kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Aydın'ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşanan olayda, Necla Demirbaş, evinin önünde pusu kuran eski nişanlısı Olgun Gül tarafından tabancayla öldürülmüştü. Aydın'da büyük üzüntüye neden olan cinayetle ilgili Necla Demirbaş'ın birlikte çalıştığı mesai arkadaşları, üyesi oldukları sendikanın önünde toplanarak cinayeti protesto etti. Sağlıkçılar ellerinde, "Şiddet kadınların kaderi olmasın", "Kadın cinayetlerine 'hayır' diyoruz" şeklinde döviz ve pankartlar taşıdı.

KAZIM YÖRÜKCE

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