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Haberler İzmir 1500 yıllık mozaik kaçak kazıda bulundu

1500 yıllık mozaik kaçak kazıda bulundu

1500 yıllık mozaik kaçak kazıda bulundu

4.4.2021

İZMİR Aliağa'da 2 şüpheli tarafından kaçak kazı yapılan bölgede, üzerinde 'Kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırılmıştır' yazısı bulunan 1500 yıllık mozaik ile Roma dönemine ait manastır bulundu. Mozaikleri çıkarmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli, haklarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında soruştırma başlatılarak, serbest bırakıldı. Mozaiklerin müzeye götürüleceği öğrenilirken, manastır için de ayrıca çalışma yapılacağı belirtildi.
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