“Aslı’nın ölümü siyaset malzemesi yapılmasın”

Sosyal medya hesabından bir tür romatizmal rahatsızlık olan 'relapsing polikondrit ve cogan sendromu'na yakalandığını duyuran Aslı Özkısırlar'ın (41) ölümünün ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Özkısırlar'ın ölümüyle ilgili olarak haber kanalları ve sosyal medyada farklı yorum ve iddiaların yer alması üzerine açıklama ihtiyacı duyduklarını belirten yetkililer, korona nedeniyle hastanın yatışının ertelendiğini, ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirttiler.

SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİYİZ

Kız kardeşi Aslı'nın ölümüyle ilgili konuşan Melike Özkısırlar ise siyasetçilerin ablasının ölümü üzerinden siyaset yapmasına ve birbirleriyle tartışmalarına çok öfkelendiğini belirterek, Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e şu açıklamada bulundu: "Ablam öldü, geri gelmeyecek. Yatak vardı yoktu, baktılar bakmadılar, hiçbir şey demiyorum. Biz soruşturmanın bir an önce bitmesini bekliyor ve sonuna kadar takipçisi olduğumuzu söylüyoruz. Aslı'nın ölümü sonrasında siyasetçilerin, bunu kendilerine siyasi malzeme yapması bizi üzüyor. Lütfen bırakın acımızı yaşayayım. Bunu bir siyasi kavga haline getirmesinler."

İL SAĞLIK'TAN AÇIKLAMA

İZMİR'DE rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastaneye yatışı gerçekleştirilmediği için hayatını kaybettiği ileri sürülen Aslı Özkısırlar ile ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğü şu açıklamada bulundu: "Yapılan ön incelemede hastamızın 10 yıldır relapsing polikondrit ve Cogan Sendromu tanısıyla takip edildiği, immunsüpresan tedavi aldığı anlaşılmıştır. Salgında hastanelerimize gelen hastalarımıza dikkatle yaklaşılmakta, riskli hastalarla bir arada yatırılmamalarına özen gösterilmektedir. Hastamız Aslı Özkısırlar'ın kaybedilmesinin, ilgili hastanemizde veya şehrimizde yatak bulunmamasıyla bir ilgisi yoktur. Bununla birlikte detaylı soruşturma devam etmektedir."

■ FATİH ŞENDİL