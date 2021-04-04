Başkan Soyer’in Dario Moreno gafı büyük tepki çekti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 100. yaş günü kutlanan İzmir'in yetiştirdiği dünyaca ünlü sanatçı Dario Moreno ile ilgili büyük bir gaf yaptı.



MESAJ YAĞMURU

Soyer, sosyal medyada Aydın doğumlu bir Sefarad Yahudisi olan müzisyen, şarkıcı ve oyuncu Moreno'nun doğum günü için paylaştığı videoda, "İtalyan asıllı Türk gitarist, piyanist ve sinema oyuncusu" ifadesini kullandı. Soyer'in paylaştığı videoda İzmir'in yetiştirdiği dünyaca ünlü sanatçı için yanlış bilgiler yer alması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Soyer'in paylaşımının altına yorum yaparak yanlışın düzeltilmesini istedi. Tepkilerin ardından konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Soyer, Moreno için "Sefarad Musevisi ailenin çocuğu olarak Aydın Germencik'te doğdu. 'Ben Türk'üm ve İzmirliyim. İzmir tatlı ve sevgili şehrim... Bir gün şayet senden uzakta ölürsem beni sana getirsinler.' Bu sözlerin sahibi büyük sanatçı, gurur duyduğumuz bir hemşerimizdir" diyerek hatasını düzeltmeye çalıştı.





'HAVRA SOKAĞI DA

İtalyan Mahallesi olsun'

@MEHMET_DİLBAZ: Tarihi Tunç Soyer'den öğrenin! Bu sayede Sefarad Yahudusi Dario Moreno'yu yabancı hayranlığınızdan dolayı İtalyan asıllı diye tanıtan Başkan'a sahip olduğunuzu görür, mutlu olursunuz!

@HAKANYK45427706: İzmir'de yaşayıp da Dario Moreno kadar İzmirli olmayanlar.

@NESİALTARAS: Aydınlı Yahudi adamı "İtalyan asıllı Türk" diye yeniden yaratan video. Havra Sokağı da İtalyan Mahallesi olsun bari.

@KHARONAHERONN: Dario Moreno Germenciklidir. İtalyan değil en az sizin kadar Egeli, buralı bir Yahudi'dir.

@MASİVAS58: İtalyan! Tabii. İnanmıyorsan bisikletli dayıya sor...

@MUHAMME08853745: Adam Aydınlı Türk, yalan atma Başkan.

@HAMZAKO6053973: Boş işler müdürü Tunç Soyer bey. Kitle müsait ama...

ERHAN GÜLENÇ