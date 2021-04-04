Can Sağlık Grubu’nda Otizm Çalışma Grubu

CAN Sağlık Grubu, yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak, Otizm Çalışma Grubu kurduklarını duyurdu. Grubun tanıtım toplantısı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde gerçekleştirilerek çalışmalara başlandı.

CAN Sağlık Grubu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner, "Otizm Dostu Hastane olmak gayesiyle başlattığımız projemizde; hastanemize gelen tüm otizmli bireylerin sağlık ihtiyaçlarını, kendilerini rahat ve konforlu hissedecekleri alanlarda karşılamayı amaçlıyoruz. Bu sebeple 'Otizm Çalışma Grubu'nu hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

İLGİNÇ BİR HİKAYESİ VAR

Tanıtımda konuşan Can Sağlık Grubu CEO'su Dr. Alper Dölenmen ise, "Çalışma grubumuzda koordinatörlük görevini üstlenen, zamanında Hollanda Otizm Fedarasyonu Başkanlığı yapmış ve otizmli bir oğlu olan Yvonne Yüksel ile ilginç bir tanışma hikayemiz var. Yollarımız, Yvonne sağlık ihtiyacını karşılamak üzere oğlunu hastaneye getirdiğinde kesişti. Hastanede dolaşırken oğlunun ses ve diğer uyaranlar sebebiyle rahatsız olduğunu fark ettim. Görevli sağlık personelleri ve hekimlerimizle hemen aksiyona geçerek kısa sürede rahat, sessiz ve özel bir bölüm oluşturduk. Bu Yvonne'u ve oğlunu çok mutlu etti. Bunun üzerine Başkanımız Op. Dr. Muzaffer Keskiner ile yaptığımız görüşmelerle otizmlilerin hastanemize müracaat ettiklerinde kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını uzman bir ekiple karşılamak üzere çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Bu konuda tüm çalışanlarımızın farkındalık seviyelerini yükselterek, kuracakları iletişimlerde bilinçli olmalarını sağlayacağız. Otizm vakıf ve dernekleriyle de fikir alışverişi yapıyoruz" dedi.