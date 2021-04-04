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Haberler İzmir Hercai 66. bölüm canlı izle! | Hercai yeni bölüm canlı izle

Hercai 66. bölüm canlı izle! |

ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Ya Reyyan bir daha gelmezse?" sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai yeni bölüm canlı izleme adresi...

Hercai 66. bölüm canlı izle! | Hercai yeni bölüm canlı izle

04.04.2021, 20:04

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?

HERCAİ 66. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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