Kavşakta engel kalmadı! Şimdi sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde

Yeni Asır'ın, 6 Ocak'ta "Tireli sürücülerin U dönüşü isyanı" başlığıyla duyurduğu haberde mutlu sona ulaşıldı. Gölet mevkiinde ikamet eden vatandaşlar 'U' dönüşü yasağı nedeniyle ayda ortalama 150 kilometre fazladan yol gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Şimdi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce kavşak yapımını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Yıllardır uğradığımız ekonomik kayıplar artık son bulacak" dedi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Tire'de Turgut Özal çevreyolu ile İnönü Bulvarını içine alan yaklaşık 4 kilometrelik yolun Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sorumlu luğundan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna geçtiğini belirterek, "Vatandaşın o bölgede yıllardır kavşak talebi vardı. Görüşmeler olumlu sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce gerekli çalışmaları yapıp hemşerilerimizin beklentilerini karşılayacağına inanıyoruz. Bu kararın alınması aşamasında olduğu gibi gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi aşamasında da sürecin takipçisi ve destekçisi olmayı sürdüreceğiz.' dedi.



TEŞEKKÜR ETTİLER

Mahalle Muhtarı Ergün Çelik ise "Gösterdikleri çabalar nedeniyle, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, İlçe Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Belediye Başkanı Atakan Duran'a mahalle sakinleri adına teşekkür ederiz" diye konuştu.