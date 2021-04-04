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Haberler İzmir Kendisine küfür eden oğlunu tüfekle vurdu

Kendisine küfür eden oğlunu tüfekle vurdu

Kendisine küfür eden oğlunu tüfekle vurdu

4.4.2021

İzmir Ödemiş'te tartıştığı oğlunun kendisine küfür ettiğini öne süren öfkeli baba Ayhan Işak (63), "Babasına küfür eden adamın yaşamaya hakkı yok" dedikten sonra 38 yaşındaki oğlu Mustafa Işak'ı av tüfeği ile vurdu.

OĞLUNU ÖNCE UYARDI

Ödemiş Kavukçu mevkiinde, gecenin geç saatlerinde meydana gelen olayda Ayhan Işak (63) oğlu Mustafa Işak'ı, arkadaşlarını çiftlik evinde toplayarak içki alemi yaptığı için uyardı ve bir daha yapmamasını istedi. Bir anda sinirlenen Mustafa Işak, babasına hakaret ederek yanından kovdu.

Oğlunun küfürlerine öfkelenen baba Ayhan Işak, av tüfeğini alarak "Babasına küfür eden adamın yaşamaya hakkı yok" dedikten sonra kaçmakta olan oğluna peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Işak, olay yerine çağrılan ambulans ile ödemiş devlet hastanesine kaldırıldı. Mustafa Işak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, çiftlik evinden kaçtıktan sonra gözaltına alınan baba Ayhan Işak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SEVAL KONURALP

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