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Haberler İzmir Öğrenciler 200 zeytin fidesini toprakla buluşturdu

Öğrenciler 200 zeytin fidesini toprakla buluşturdu

Öğrenciler 200 zeytin fidesini toprakla buluşturdu

4.4.2021

2 yılda 3 bin fidanı toprakla buluşturan, inşaat alanlarından kalan zeytin ağaçlarını ikinci yaşamlarına kavuşturan Gaziemir Belediyesi, fidan dikim etkinliği düzenledi. Destek Eğitim Kurs Merkezi'ndeki öğrenciler ve öğretmenleri 200 zeytin fidanını toprakla buluşturdu.
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