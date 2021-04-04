Öğrenciler 200 zeytin fidesini toprakla buluşturdu

2 yılda 3 bin fidanı toprakla buluşturan, inşaat alanlarından kalan zeytin ağaçlarını ikinci yaşamlarına kavuşturan Gaziemir Belediyesi, fidan dikim etkinliği düzenledi. Destek Eğitim Kurs Merkezi'ndeki öğrenciler ve öğretmenleri 200 zeytin fidanını toprakla buluşturdu.
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