3 yıllık evli çifti iş kazası ayırdı

Olay, 21 Mart'ta Karşıyaka Yeni Girne Bulvarı'ndaki kentin tanınmış, en büyük ekmek fabrikalarından birinde meydana geldi. Temizlik görevlisi olan Ahmet Salman, iddiaya göre temizlik yerine ekmek dizme makinasında görevlendirildi. Talihsiz adam, ekmek hamurlarını tekerlekli bir aletle işleme bölümüne götürürken, bilinmeyen bir nedenle boynu, işleme makinasının etrafındaki demir aksamın arasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alan Salman, 28 Mart'ta hayatını kaybetti.

İŞİ BIRAKMAK İSTİYORDU

Eşinin her gün 'Beni her işte çalıştırıyorlar' diye kendisine dert yandığını öne süren acılı eş Zühre Salman, "İşi bırakmak istiyordu ancak ben daha iyi bir iş bulana kadar 'Sabret' diyordum. Keşke 'Hemen ayrıl' deseydim. Biz yandık, başkaları yanmasın. Bu olayda kimin sorumluluğu ya da ihmali varsa en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini istiyorum" diye konuştu.

Metin BURMALI