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Haberler İzmir İzmir merkezli organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

merkezli organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

merkezli 2 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İzmir merkezli organize suç örgütü operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
AA

05.04.2021, 12:59

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç örgütü kurdukları ve silah kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 37 şüpheli hakkında yakalama verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekiplerince Kınık, Bergama, Dikili ilçeleri ve Manisa'nın Soma ile Akhisar ilçelerinde belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 1 el yapımı patlayıcı, 9 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca namlusu, 10 şarjör, 90 mermi, 9 ruhsatsız tüfek ve 100 fişek ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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