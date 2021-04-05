İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan emekli amirallerin skandal bildirisine tepki

Platform adına Konak Meydanı'nda açıklama yapan Cüneyd Dayhan, 15 Temmuz'dan ders alamayan bazı emekli askerlerin milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine kalkıştığını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi darbeyi önlediğini ve darbecilere meydanları dar ettiğini kaydeden Dayhan, bildiriye imza atanların görevde oldukları dönemde neye hizmet ettiklerinin herkes tarafından bilindiğini söyledi. Dayhan, şunları kaydetti:

"Millet iradesine karşı hala bu gibi antidemokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan İzmir'den, Konak Meydanı'ndan haykırarak ilan ediyoruz: Hodri meydan.

Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını, şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, milletin iradesi yanında darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz."

Dayhan, açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını, bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbelerinin ellerinden alınması ve cezalandırılmaları gerektiğini düşündüklerini de kaydetti.

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