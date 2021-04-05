  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Kedisini kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Kedisini kurtarmak için alevlerin arasına daldı

'in Buca ilçesinde, polyester imalathanesinde çıkan yangında bir kadın çalışanı, kedisini kurtarmak isterken, vucudunda kısmen yanıklar oluştu. Yaralı kadın güçlükle dışarı çıkarken, ise yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadın ve kedinin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ise itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Kedisini kurtarmak için alevlerin arasına daldı
DHA

05.04.2021, 09:05

Yangın, saat 21.30 sıralarında Seyhan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir iş yerinin 2'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle polyester imalathanesinde başlayan yangın, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İmalathanede bulunan Server Avcı (45), 'Minnoş' adındaki kedisini kurtarmak isterken alevler arasında kalarak vucudunda yanıklar oluştu. Kadın çaresizlikle dışarı çıkarken, olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık, 110 AKS ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, Server Avcı'nın kedisi Minnoş da kurtarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Server Avcı ile 'Minnoş' isimli kedi ise tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Avcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Alevlerin arasından çıkarılan Minnoş ise 110 AKS ekipleri tarafından tedavi edildi.

Minnoş'a yanık tedavisi ve oksijen desteği sağlayan 110 AKS ekipleri, "İtfaiye erleri çıkardı. Bizde sağlıkçılar olarak ilk müdahalesini yaptık. Veteriner hekime götüreceğiz. İlk bulduğumuzda çok zor nefes alıyordu, sonrasında biraz oksijen desteğiyle yanıklarına da özel yanık setimizle müdahale ederek kendine gelmesi sağlandı." ifadelerini kullandı.



Hastanede tedaviye alınan Server Avcı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilen Minnoş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kedisini kurtarmak için alevlerin arasına daldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.