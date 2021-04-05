  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Oğlunu tüfekle vuran baba, nedenini hatırlayamadı!

Oğlunu tüfekle vuran baba, nedenini hatırlayamadı!

'in ilçesinde oğlu 'ı pompalı tüfekle ağır yaralayan çiftçi Ayhan İşak tutuklandı. Ayhan İşak, jandarmadaki ifadesinde, oğlunu birlikte içki içtikten sonra nedenini hatırlamadığı tartışma sonrasında vurduğunu söyledi.

Oğlunu tüfekle vuran baba, nedenini hatırlayamadı!
AA

05.04.2021, 18:12

Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Ödemiş'in kırsal Kavukçu Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Çiftçi Ayhan İşak ile oğlu Mustafa İşak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan İşak, evde bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa İşak, kanlar içinde kalırken, babası ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa İşak, gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İşak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

'ALKOL ALDIK, HATIRLAMIYORUM'

Olayın ardından kaçan Ayhan İşak, polis tarafından yakalandı. Jandarmaya teslim edilen Ayhan İşak, ifadesinde, "Oğlumla birlikte içki içerken tartışmaya başladık. Alkollü olduğum için tartışmanın neden çıktığını hatırlamıyorum. Daha önce de birçok kez tartışmıştık" dediği öğrenildi.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan İşak, tutuklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğlunu tüfekle vuran baba, nedenini hatırlayamadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.