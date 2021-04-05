Torbalı'da Başkan İsmail Uygur’dan borç batağı teklifi

Her gün farklı bir skandala imza atan İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, yeni bir krizle gündeme gelmeye hazırlanıyor. Bugün yapılacak Meclis toplantısı gündeminde şok maddeler yer alıyor. Başkan Uygur, çok büyük bölümü yurtdışı kaynaklardan olmak üzere toplam 752 milyon 900 bin liralık borçlanma için Meclis'ten yetki isteyecek. Buna göre Uygur 2020-2024 stratejik planında yer alan Fen İşleri Müdürlüğü yatırımlarının yapım işleri için dış kaynaktan 30 milyon dolar borçlanma yetkisinin kendisine verilmesi talebinde bulunacak. Bu da Türk Lirası olarak 243 milyon liraya tekabül ediyor. Uygur, yine 2020- 2024 stratejik planında yer alan Fen İşleri Müdürlüğü yatırımlarının yapım işleri için dış kaynaktan 4 milyar Japon yeni borçlanma yetkisi isteyecek. Bu da 292 milyon liraya denk geliyor. Uygur ayrıca 5 projede kullanılmak üzere İller Bankası'ndan toplam 217 milyon liralık borçlanma yetkisi talep edecek. Buna göre, belediye özel proje alanı için 150, Yapı Adası Sosyal Tesis için 12, Tepeköy Kapalı Pazaryeri için 15, Ayrancılar Kapalı Pazaryeri için 15 ve Tepeköy Ticaret Merkezi için İller Bankası'ndan 25 milyon lira borç almış olacak. Böylesine büyük bir borcun nasıl geri ödeneceği ise soru işareti oluşturdu.





GÜNAYDIN: "UYGUR, TORBALI'YI ÖDENMESİ İMKANSIZ BİR BORÇ YÜKÜNÜN ALTINA SOKMAK İSTİYOR"

Rekor borçlanmaya tepki göstermek için Cumhur İttifakı üyeleri basın açıklaması yaptı. AK Parti Torbalı ilçe binasında gerçekleşen geniş katılımlı toplantıya ittifak üyeleri tam kadro katıldılar. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, MHP Torbalı İlçe Başkanı Veli Kaçar ve AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar imzası ile yayınlanan basın bildirisinde Belediye Başkanı İsmail Uygur'a tepki gösterildi. Toplantıya AK Parti ve MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın: "Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, görevde iki yılını geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta yaptığımız basın açıklaması ile Uygur'un makamında olmadığını, bu nedenle siyasi bir eleştiri yapmayı uygun bulmadığımızı belirterek siyasi nezaket gösterdik. Ancak bugün görüyoruz ki sayın Uygur, Torbalı'yı ödenmesi imkansız bir borç yükünün altına sokmak istiyor. Bu noktada sessiz kalamazdık. Torbalı Belediyesi'nin yabancı sermaye eliyle batırılmasına göz yummamızı kimse beklemesin. Siyasi ve hukuki zeminde her türlü mücadelemizi göstereceğiz" dedi.

ÇAĞLAR: "BU KREDİYE EVET OYU VERECEK OLAN MECLİS ÜYELERİ HAKKINDA DAVA AÇACAĞIZ"

Cumhur İttifakı adına basın açıklamasını gerçekleştiren AK Parti Meclis Grup başkanvekili Özgür Erman Çağlar: "Belediye Kanunu'nun 68.maddesi açık bir şekilde ortadadır. Yabancı sermayeden kredi kullanılabilmesi için meclis üye tam sayısının onayı gerekiyor. Bu krediye evet oyu verecek olan belediye meclis üyeleri hakkında da görevi kötüye kullanma davası açılacaktır. Biz de Cumhur İttifakı olarak hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz ve Torbalı'nın yabancı sermayenin kucağına atılmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Basın açıklamasının ardından Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri, meclis grup toplantısı gerçekleştirdi.

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