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'de balıkçı oltasına ceset takıldı!

'in ilçesinde denizden erkek cesedi çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme yapılmak üzere morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de balıkçı oltasına ceset takıldı!
İHA

06.04.2021, 11:19 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 12:49

Edinilen bilgiye göre olay saat 09.00 sıralarında Göztepe Sahili Yelkenli İskele mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sahilde balık tutan bir vatandaş, oltasına gelen ağır bir cisim olduğunu fark etti.

Daha sonra oltasına ceset takıldığını fark eden vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri geldi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkartılan kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi.



ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Öte yandan yapılan incelemede 40'lı yaşlarda olduğu düşünülen ve bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Ceset, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması ve kimlik belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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