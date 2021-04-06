İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında ByLock kaydı, aleyhe ifade, örgütün tepe yönetimi ile irtibat ve benzeri deliler bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı, operasyonun devam ettiği belirtildi.
İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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