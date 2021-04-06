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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalandı.

İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
AA

06.04.2021, 10:05

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında ByLock kaydı, aleyhe ifade, örgütün tepe yönetimi ile irtibat ve benzeri deliler bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı, operasyonun devam ettiği belirtildi.

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