İzmir'deki bir deponun önünde 3 konteynerde kaçak göçmenler yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Çapak Mahallesi 2540 Sokak'taki bir depoda, konteynerler içinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. İhbar üzerine, bugün saat 10.30 sıralarında bölgeye giden jandarma ekipleri, 1'i TIR üzerinde yüklü toplam 3 konteyner içinde, öndeki bisküvi kolileri arasına saklanmış aralarında kadınlarında bulunduğu İran, Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Havasızlıktan bitkin halde bulunan ve tuvalet ihtiyaçlarını pet şişelere giderdikleri belirlendi. Torbalı Belediyesi'nden yakalanan kaçak göçmenleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürmek üzere iki otobüs istendi. Jandarma, nakliye firmasının yetkililerinin bilgisine başvururken, deponun ise dün kiralandığı belirlendi. Depoyu kiralayan kişi veya kişilerin tespitine çalışıldığı bildirildi.

Nakliye firması yetkililerinin kendilerinin akşam saatlerinde bisküvi kolilerini yüklediklerini, kaçak göçmenlerin ise gece yarısı getirilip, kendilerinin bilgisi olmadan konteynerlere bindirildiğini ileri sürdükleri öğrenildi. Kaçak göçmenlerin önce konteyner içinde İzmir Limanı'na, buradan da gemiyle İtalya'ya yasa dışı yollardan götürülmeye çalışıldığı belirlendi.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda 3 ayrı konteynerde yakalanan kaçak göçmenlerden biri, firar etti. Konteynerin kapağı açıldığında jandarmaları karşısında görünce koşarak uzaklaşıp, izini kaybettiren kaçak göçmenin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, konteynerde parmak izi çalışması yaptı. Kaçak geçişi düzenleyen organizatörlerin tespit edilip, yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.