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Haberler İzmir Kedisini kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Kedisini kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Kedisini kurtarmak için alevlerin arasına daldı

6.4.2021

İZMİR'İN Buca ilçesinde, polyester imalathanesinde yangın çıktı. İmalathane çalışanlarından Server Avcı (45), 'Minnoş' adındaki kedisini kurtarmak isterken alevler arasında kaldı.

Kadın çaresizlikle dışarı çıkarken, olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık, 110 AKS ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken kedi de kurtarıldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Hastanede tedaviye alınan Server Avcı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilen Minnoş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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