Karara AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, MHP Torbalı İlçe Başkanı Veli Kaçar ve AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar imzası ile yayınlanan basın bildirisiyle tepki gösterildi. Cumhur İttifakı'nın çıkışının ardından Meclis toplantısı yapılmazken, kredi talebiyle ilgili CHP İl Başkanlığı'nın devreye girdiği öğrenildi.
Torbalı’da borç krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.