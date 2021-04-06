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Haberler İzmir Torbalı’da borç krizi

Torbalı’da borç krizi

Torbalı Belediyesi'nin 'li Başkanı 'un, 30 milyon dolar, 4 milyar ve 217 milyon lira kredisi olarak toplam 751 milyon liralık borç almak amacıyla belediye meclisinden yetki istemek için harekete geçmesi ilçede kriz çıkardı.

Torbalı’da borç krizi

6.4.2021

Karara AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, MHP Torbalı İlçe Başkanı Veli Kaçar ve AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar imzası ile yayınlanan basın bildirisiyle tepki gösterildi. Cumhur İttifakı'nın çıkışının ardından Meclis toplantısı yapılmazken, kredi talebiyle ilgili CHP İl Başkanlığı'nın devreye girdiği öğrenildi.

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