Haberler İzmir Torbalı’da borç krizi

Torbalı’da borç krizi

Torbalı Belediyesi'nin CHP'li Başkanı İsmail Uygur'un, 30 milyon dolar, 4 milyar Japon Yeni ve 217 milyon lira İller Bankası kredisi olarak toplam 751 milyon liralık borç almak amacıyla belediye meclisinden yetki istemek için harekete geçmesi ilçede kriz çıkardı.

6.4.2021