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Haberler İzmir Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu

Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu

Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu

6.4.2021

İZMİR'İN Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Sürücünün yola çıkan köpek nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi. Göçbeyli, Bergama, Soma yol kavşağı yakınlarında Birol Duygun yönetimindeki 35 DB 5564 plakalı otomobil, yola çıkan köpek nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya düştü. Kazada sürücü, eşi Hatice Duygun ile çocukları Irmak ve Rüzgar Duygun yaralandı. Yaralılar, Necla-Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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