3 konteyner dolusu göçmen kurtarıldı

İZMİR'İN Torbalı ilçesindeki bir deponun önünde, biri TIR üzerinde yüklü 3 konteynerde, İran, Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmelerin bisküvi kolileri yüklü konteynerler arasında, yasa dışı yollardan önce İzmir Limanı'na, buradan da deniz yoluyla İtalya'ya götürülmeye çalışıldığı belirlendi.

'HABERİMİZ YOK' DEDİLER

JANDARMA, nakliye firmasının yetkililerinin bilgisine başvururken, deponun ise önceki gün kiralandığı belirlendi. Nakliye firması yetkililerinin kendilerinin akşam saatlerinde bisküvi kolilerini yüklediklerini, kaçak göçmenlerin ise gece yarısı getirilip, kendilerinin bilgisi olmadan konteynerlere bindirildiğini ileri sürdükleri öğrenildi.

■ ÖMER DUR