  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir 3 konteyner dolusu göçmen kurtarıldı

3 konteyner dolusu göçmen kurtarıldı

3 konteyner dolusu göçmen kurtarıldı

7.4.2021

İZMİR'İN Torbalı ilçesindeki bir deponun önünde, biri TIR üzerinde yüklü 3 konteynerde, İran, Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmelerin bisküvi kolileri yüklü konteynerler arasında, yasa dışı yollardan önce İzmir Limanı'na, buradan da deniz yoluyla İtalya'ya götürülmeye çalışıldığı belirlendi.

'HABERİMİZ YOK' DEDİLER

JANDARMA, nakliye firmasının yetkililerinin bilgisine başvururken, deponun ise önceki gün kiralandığı belirlendi. Nakliye firması yetkililerinin kendilerinin akşam saatlerinde bisküvi kolilerini yüklediklerini, kaçak göçmenlerin ise gece yarısı getirilip, kendilerinin bilgisi olmadan konteynerlere bindirildiğini ileri sürdükleri öğrenildi.

■ ÖMER DUR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

3 konteyner dolusu göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.