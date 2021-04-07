İzmir’de ByLock kullanan 15 FETÖ’cüye gözaltı kararı

İzmir'de devam eden FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ByLock kayıtları ve gözaltına alınan kişileri verdiği ifadelerden yola çıkan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 şüpheli hakkında daha arama ve gözaltı kararı verdi. Örgütün tepe yönetimiyle de irtibatlı olduğu ifade edilen şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin, diğer 5 şüpheliyi yakalama ve gözaltı işlemleri ise devam ediyor.