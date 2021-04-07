  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de ByLock kullanan 15 FETÖ’cüye gözaltı kararı

’de ByLock kullanan 15 FETÖ’cüye gözaltı kararı

İzmir’de ByLock kullanan 15 FETÖ’cüye gözaltı kararı

7.4.2021

İzmir'de devam eden FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ByLock kayıtları ve gözaltına alınan kişileri verdiği ifadelerden yola çıkan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 şüpheli hakkında daha arama ve gözaltı kararı verdi. Örgütün tepe yönetimiyle de irtibatlı olduğu ifade edilen şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin, diğer 5 şüpheliyi yakalama ve gözaltı işlemleri ise devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de ByLock kullanan 15 FETÖ’cüye gözaltı kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.