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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 5 kişi yakalandı

'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 5 kişi yakalandı

Son dakika... 'de zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 5 kişi yakalandı
AA

07.04.2021, 16:50

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Alan ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada 607 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobildeki S.O.Ç. (44), A.C.S. (34), S.D. (36) ve H.N.S. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerden S.O.Ç'nin 22, A.C.S'nin 12, S.D'nin 12 ve H.N.S'nin 9 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Polis ekipleri, Seyhan Mahallesi'nde de takibe aldıkları bir otomobili, kovalamacanın ardından durdurdu.

Sürücü M.N.C, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Elindeki bir paketi attığı görülen şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Pakette, 860 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin başka bir uyuşturucu suçundan arandığı da tespit edildi.

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