İzmir’e 5 milyar TL yatırım

İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 yılı 2. olağan toplantısında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2021 yılında İzmir'de 5 milyar TL yatırım gerçekleştirileceğini belirtti. Vali Köşger, "Hükümetimizin vermiş olduğu desteklerle İzmir'in sosyoekonomik gelişmişliğini daha ileri düzeye taşımak için büyük çaba sarf etmeliyiz. Bunu da ancak, kamu yatırım ve kaynaklarını rantabl kullanmakla; hizmeti etkinverimli- ekonomik ve kaliteli olarak sunmakla başarabileceğimizi asla gözden kaçırmamalıyız" dedi. 2021 yılı yatırım programında yer alan projelerin icmali ile ilgili bilgileri de paylaşan Vali Köşger, "İlimizdeki kamu kuruluşlarından alınan verilere göre, 638 ayrı projenin toplam proje bedeli 26.7 milyar TL'dir" dedi.

MERKEZİ İDARE VE BELEDİYELER

638 projenin içinde 17.6 milyar TL bedelli 505 projenin merkezî idare kuruluşları, proje bedelleri toplamı 9.1 milyar TL olan 133 projenin ise belediyeler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Vali Köşger "Merkezî idare projeleri 2021'de 2.1 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Belediyelerimizin 2.9 milyar TL yatırım ödenekleri de dahil edildiğinde, 2021 yılında ilimizde 5 milyar TL yatırım gerçekleştirilmiş olacak" diye konuştu.



İLK 3 AYDA 716 MİLYON TL HARCANDI

Kamu yatırımlarına, 2021 yılının ilk 3 ayında 716 milyon TL harcama yapıldığı bilgisini de paylaşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Merkezî idarece hayata geçirilen 505 projenin 11'i tamamlanmıştır. Bu projelerin 254'ünde çalışmalar devam ederken, 40 proje ise ihale aşamasındadır. Çeşitli nedenlerle 200 projeye ilişkin çalışmalara başlanılamamıştır. Yapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi gibi kamu-özel iş birliği modeli ile finanse edilen projeler, aktardığım verilere dahil değildir" ifadelerini kullandı.