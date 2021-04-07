Kumar tutkunları kısıtlama dinlemedi

İZMİR'DE, Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde faaliyet gösteren, İ.Ö'nün işlettiği çay ocağında, bazı kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kumar oynadığının ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 24 kişinin kumar oynadığını belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 24 kişiye 108 bin 981 TL ceza kesildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi

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