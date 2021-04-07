Oltaya ceset takıldı

Özcan Murat Kılınç isimli vatandaş, balık avlamak için sahile gitti. Oltasını denize bırakıp beklemeye başlayan 32 yaşındaki Kılınç oltaya bir cisim takıldığını fark etti.

OLTAYI kıyıya yaklaştıran Kılınç, oltanın ucunda ceset olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin, üzerindeki çantadan çıkan kimlik bilgilerine göre 32 yaşındaki Fikret Gezgin'e ait olduğu belirlendi.

İZMİR'DE nakliyecilik yaptığı öğrenilen bir çocuk babası Gezgin'in günler önce ortadan kaybolduğu ve annesi Nermin Gezgin'in hakkında kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Oğlunun herhangi bir sorununun olmadığını söyleyen Nermin Gezgin, aldığı acı haberle yıkıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

'HAYATIMIN EN ZOR DAKİKALARIYDI'

MİSİNANIN insan cesedine takıldığını fark ettiklerinde hemen polisi aradıklarını belirten Özcan Murat Kılınç "Hayatımın en zor ve korkunç dakikalarıydı. Biri söylese asla inanmazdım. Kalamar için olta attık, ceset çıktı. Çok üzgünüm, Allah rahmet eylesin, ailesine başsağılığı diliyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL