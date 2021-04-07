‘Onursal Koordinatör’ sosyal medya uzmanı çıktı

GAZİEMİR Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gibi suçlardan yargılandığı dava için ikinci kez duruşma yapıldı. 2009 yılında CHP'den belediye başkan aday adayı olan eşinin tanıtım ve seçim işleri için tüm sosyal medya hesaplarını önce kendisinin sonra da üniversite öğrencilerinden oluşan bir ekiple yönettiklerini ancak onayı olmadan bu tür paylaşımın hiç yapılmadığını iddia eden 'Onursal Koordinatör' Deniz Arda, "Eşim facebook kullanmayı bilmez" diyerek Halil Arda'yı savundu. Mahkeme duruşmayı Temmuz ayına erteledi.

METİN BURMALI