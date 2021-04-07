Tunç Soyer’den HDP’nin yan koluna salon

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, HDP'ye des-teğini sürdürüyor. Daha önce Türkiye'nin Gara şehitlerine ağladığı gün-lerde kendi makam oda-sının da bulunduğu İzmir Sanat binasında PKK elebaşı Abdullah Öca-lan'a övgüler düzülen toplantı için yer tah-sis eden Soyer, şimdi

de HDP'yle yakın ilişkide olan HDK'ya (Halkların Demokratik Kongresi) İsmet İnönü Kültür Merkezi'ni tahsis etti.

9 NİSAN'DA YAPILACAK

HDK sosyal medyadan belediyenin salonunda 9 Nisan'da yapacağı toplantıyı, "Ekonomik, kadın, özgürlükçü ve demokratik bir yeni yaşam için direnelim, örgütlenelim, meclisleşelim" sloganıyla duyurdu. HDK'nın İzmir Meclisi'nin 11. dönem il genel kurulunun bu toplantıda yapılacağı kaydedildi.