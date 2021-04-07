İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, HDP'ye des-teğini sürdürüyor. Daha önce Türkiye'nin Gara şehitlerine ağladığı gün-lerde kendi makam oda-sının da bulunduğu İzmir Sanat binasında PKK elebaşı Abdullah Öca-lan'a övgüler düzülen toplantı için yer tah-sis eden Soyer, şimdi
de HDP'yle yakın ilişkide olan HDK'ya (Halkların Demokratik Kongresi) İsmet İnönü Kültür Merkezi'ni tahsis etti.
9 NİSAN'DA YAPILACAK
HDK sosyal medyadan belediyenin salonunda 9 Nisan'da yapacağı toplantıyı, "Ekonomik, kadın, özgürlükçü ve demokratik bir yeni yaşam için direnelim, örgütlenelim, meclisleşelim" sloganıyla duyurdu. HDK'nın İzmir Meclisi'nin 11. dönem il genel kurulunun bu toplantıda yapılacağı kaydedildi.
Tunç Soyer’den HDP’nin yan koluna salon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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