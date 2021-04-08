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Haberler İzmir Her tutam bir umut

Her tutam bir umut

Her tutam bir umut

8.4.2021

İzmir'in Torbalı ilçesinde terzilik yapan dört çocuk annesi Gülcan Karagül (42), üç yıl önce yakalandığı meme kanserinden doktorunun ve ailesinin desteğiyle kurtuldu. Eliyle yaptığı muayene sonucu memesinde kitle olduğundan şüphelenip doktora başvurduğunu anlatan Karagül, Kanser Haftası nedeniyle tüm kadınları elle meme muayenesi konusunda uyardı.

'ESKİ HALİME DÖNDÜM'

Karagül, kanserin kadının en fazla değer verdiği şeyleri yok ettiğini vurgulayarak, "Kemoterapi döneminde her gün yastığımdan tutam tutam saç topluyordum. Artık dayanamadım ve eşime saçlarımı kazımasını söyledim. O kazıdı, ben ağladım. O süreçte kızımın düğününe perukla gittim" dedi.

Zor bir süreç geçirdiğini ancak umudunu hiç yitirmediğini söyleyen Gülcan Karagül, "Her sabah kalktığımda tırnaklarımın kalktığını ve içlerinin morardığını görürdüm. Yastığımdan tutam tutam saç topluyordum. Artık dayanamadım ve eşime tüm saçlarımı kazı dedim. Önüne oturdum, o kazıdı, ben ağladım. Şu andaki saçlarım, ilk çıkan saçlarım. Uzasın diye gözünün içine bakıyorum. Şükürler olsun eski halime döndüm" dedi.

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