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'de dehşet anları! Kamyonetin altında kalmaktan böyle kurtuldular

'in ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet, demir kapıya çarpıp, apartman bahçesine daldı. Sürücünün yaralandığı kazada, 2 kişinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de dehşet anları! Kamyonetin altında kalmaktan böyle kurtuldular

08.04.2021, 11:50

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Buca'nın Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi plakası ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkıp, demir kapıya çarparak, apartmanın bahçesine daldı. Kazada sürücü, hafif yaralanırken, kamyonette hasar oluştu.

Kamyonet, bahçeye dalarken, 2 kişinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonetin hızla gelişi sırasında yol kenarında duran kişi ile marketten çıkan kişinin panikle kaçışı da görüntülerde yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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