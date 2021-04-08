  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmirli er Yasin Keser şehit oldu! 9 aydır yaşam savaşı veriyordu

İzmirli er şehit oldu! 9 aydır yaşam savaşı veriyordu

Geçtiğimiz Temmuz ayında 'in Mut ilçesinde asker taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden helikopterle memleketi 'de tedavisine devam edilen er , 9 aylık yaşam savaşını kaybederek şehit düştü.

İzmirli er Yasin Keser şehit oldu! 9 aydır yaşam savaşı veriyordu
İHA

08.04.2021, 17:12

Kaza, 27 Temmuz 2020 tarihinde Mersin'in Mut ilçesinde meydana geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkiinde virajı alamayarak şarampole devrilmiş, kazada 5 asker şehit olmuştu. Meydana gelen kazada yaralanan er Yasin Keser'in tedavisi İzmir'de sürmekteydi.



BU SABAH ACI HABER GELDİ
İzmirli er Yasin Keser'den bu sabah acı haber geldi. 9 aydır yaşam savaşı veren Er Keser, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybederek şehit oldu. İzmirli askerin şehadeti yakınlarını yasa boğarken, evine de şehit ateşi düştü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmirli er Yasin Keser şehit oldu! 9 aydır yaşam savaşı veriyordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.