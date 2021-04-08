İzmirli er Yasin Keser şehit oldu! 9 aydır yaşam savaşı veriyordu

Kaza, 27 Temmuz 2020 tarihinde Mersin'in Mut ilçesinde meydana geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkiinde virajı alamayarak şarampole devrilmiş, kazada 5 asker şehit olmuştu. Meydana gelen kazada yaralanan er Yasin Keser'in tedavisi İzmir'de sürmekteydi.





BU SABAH ACI HABER GELDİ

İzmirli er Yasin Keser'den bu sabah acı haber geldi. 9 aydır yaşam savaşı veren Er Keser, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybederek şehit oldu. İzmirli askerin şehadeti yakınlarını yasa boğarken, evine de şehit ateşi düştü.