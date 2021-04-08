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Haberler İzmir Menderes’te çöp tartışması alevlendi

Menderes’te çöp tartışması alevlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED raporu almadan ihalesini yaptığı Menderes'teki katı atık bertaraf tesisi ile ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. CHP İzmir Milletvekili , Menderes Belediyesi'nin CHP'li Başkanı 'a aba altından sopa göstererek, "Ben Mustafa Kayalar'ın iktidar partisi ile yan yana olduğunu sanmıyorum" dedi.

Menderes’te çöp tartışması alevlendi

8.4.2021

VATANDAŞA SAYGISIZLIK
Bakan'ın açıklamasına tepki gösteren AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, bu tesise karşı durmanın halkın yanında olmak anlamına geldiğini söyledi. Meselenin siyaset üstü lduğunun altını çizen Artcı, "Menderes'in ovalarında yeti-şen tarım ürünlerine ve su kaynaklarına zarar vereceği gün gibi aşikar olan bu tesisi halkın iradesine rağmen getir-meye çalışmak hemşerilerimi-ze saygısızlıktır" dedi. İlçedeki 44 mahalle muhtarı ise tesi-se halkın talebi doğrultusunda karşı olduklarını belirterek, 9 Nisan'da Menderes Belediye-si önünde açıklama yapacak-larını duyurdu. Yeni Asır'ın görüştüğü Çakaltepe Mahal-le Muhtarı Güven Yılmaz ile Gölova Mahal-le Muhtarı Murat Kepenek vatan-daşların ilçeye yapılması plan-lanan çöp berta-raf tesisine karşı olduklarını dile getir-diler.

METİN BURMALI

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