Menderes’te çöp tartışması alevlendi

VATANDAŞA SAYGISIZLIK

Bakan'ın açıklamasına tepki gösteren AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, bu tesise karşı durmanın halkın yanında olmak anlamına geldiğini söyledi. Meselenin siyaset üstü lduğunun altını çizen Artcı, "Menderes'in ovalarında yeti-şen tarım ürünlerine ve su kaynaklarına zarar vereceği gün gibi aşikar olan bu tesisi halkın iradesine rağmen getir-meye çalışmak hemşerilerimi-ze saygısızlıktır" dedi. İlçedeki 44 mahalle muhtarı ise tesi-se halkın talebi doğrultusunda karşı olduklarını belirterek, 9 Nisan'da Menderes Belediye-si önünde açıklama yapacak-larını duyurdu. Yeni Asır'ın görüştüğü Çakaltepe Mahal-le Muhtarı Güven Yılmaz ile Gölova Mahal-le Muhtarı Murat Kepenek vatan-daşların ilçeye yapılması plan-lanan çöp berta-raf tesisine karşı olduklarını dile getir-diler.



METİN BURMALI