  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Park halindeki araca çarpıp takla attı

Park halindeki araca çarpıp takla attı

Park halindeki araca çarpıp takla attı

8.4.2021

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde Eren D. (22) idaresindeki 35 THS 35 lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki 09 AEH 404 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, önünde bulunan 35 JL 738 plakalı diğer araca çarparken, savrulan lüks cip ise takla attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Eren D, hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan, kazada hasar gören 3 araç olay yerine gelen çekiciler vasıtası ile bulundukları yerden kaldırıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Park halindeki araca çarpıp takla attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.