Park halindeki araca çarpıp takla attı

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde Eren D. (22) idaresindeki 35 THS 35 lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki 09 AEH 404 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, önünde bulunan 35 JL 738 plakalı diğer araca çarparken, savrulan lüks cip ise takla attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Eren D, hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan, kazada hasar gören 3 araç olay yerine gelen çekiciler vasıtası ile bulundukları yerden kaldırıldı.

DİĞER