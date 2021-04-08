Soyer’den 3 yeni ‘BAL’ bombası

İzmir'in hali ortada. Trafik keşmekeş halde, her yağmurda sel felaketine maruz kalıyoruz. Körfez, özellikle Meles Deresi ve civarı, havaların ısınmasıyla yeniden kötü koku yaymaya başladı. Kentte belediyecilik anlamında hiçbir şey yapılmadığını bugün bütün İzmir biliyor ve görüyor. Koyu CHP'liler kabul etmese de objektif değerlendirme yapan CHP'liler de bunu dile getiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her İzmir'e geldiğinde İzmirlilerin isyanıyla yüzleşmek zorunda kalıyor...





AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİ

Buna rağmen CHP'li Başkan Tunç Soyer, kentin sorunlarını çözmek için hiçbir şey yapmıyor...Kendisi bir yandan belediyenin gayrimenkullerini satmakla diğer yandan ise, kadrolara PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den gelen isimleri doldurmakla meşgul. Bakmayın çok entel gözükmeye çalıştığına... Belediyeyi tam bir ahbap-çavuş ilişkisiyle yönetiyor. Bornova Anadolu Lisesi'nden (BAL) dönem arkadaşlarına koltuk ve maaş dağıtmaya devam ediyor. İşte 3 yeni BAL bombası...





9 BİN 300 KİŞİNİN BAŞINA GETİRDİ

Bu köşede Soyer'in daha önce Etiyopya'da ikamet eden sınıf arkadaşı Ercan Türkoğlu'nu Afrika'dan transfer ettiğini yazmıştık. Soyer, Türkoğlu'nu belediye şirketi İZDOĞA'ya yönetici olarak atamıştı. Ancak, Türkoğlu, geçtiğimiz günlerdeki şirket genel kurulunda İZDOĞA'nın seçilen yeni yöneticileri arasında yer almadı. Biz de bu gelişmeyi duyururken Soyer'in bu arkadaşını başka bir göreve getirebileceğini söylemiştik. Yanılmadık. Soyer, Etiyopya'da yıllarca ikamet eden Türkoğlu'nu belediyenin en önemli şirketlerinden biri olan ve tam 9 bin 300 çalışanı bulunan İZENERJİ şirketine genel müdür yapıverdi.

Ersan Odaman





Ercan Türkoğlu



ODAMAN VE DÖLEK'E MAAŞ

Bu arada Soyer, belediyede Toplum Sağlığı Daire Başkanı yaptığı sınıf arkadaşı pretisyen hekim Sertaç Dölek'e de ikinci maaşı vermeyi sürdürdü. Dölek, yeniden İZBETON Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Soyer, Belediye Spor Kulubü'nün başına getirdiği BAL 1984 mezunu mimar Ersan Odaman'a maaş bağlamanın yolunu da buldu. Odaman, Belediye iştiraklerinden TETUSA şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Bir yandan "Elimde 250 bin CV var" diye şov yapan Soyer, diğer yandan koltukları işte böyle dağıtıyor...



TÜRKOĞLU: ELİME SU DÖKECEK AZDIR

İZENERJİ'NİN Genel Müdürlüğüne getirilen Ercan Türkoğlu'nu aradım. Atamayı doğruladı. Kendisine Başkan Soyer'in sınıf arkadaşlarını belediyede yönetici yapması nedeniyle 'liyakat' noktasındaki eleştirileri hatırlattım ve bu eleştirilerden rahatsız olup olmadığı sorusunu yönelttim. Çok iddialı konuştu. Aynen şunları söyledi: "İzmir çocuğuyum. Hem kişisel geçmişim hem Tunç Başkan'la dostluğum benim için gurur kaynağıdır. Uluslararası düzeyde yaptığım işler benim için gurur kaynağıdır. Yani liyakat konusunda Türkiye'de 3 kişi olacaksa biri benim. Çok iddialı söyleyeyim. Benim 40 yıllık uluslararası kariyerim var. Liyakat konusunda mütevazi olmaya gerek yok, elimize su dökecek insan çok azdır" ifadelerini kullandı.



SOYER, HANGİ SINIF ve DÖNEM ARKADAŞINI HANGİ GÖREVE GETİRDİ?



AHMET Altan - Başdanışman

ERDAL Kemahlıoğlu - Ege Şehir Planlama A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi

ŞAHİN Beygu - Şirket yönetim kurulu üyesi

DR. Sertaç Dölek - Toplum Sağlığı Daire Başkanı-İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi

DR. Kadir Devrim Demirel - Eşrefpaşa Hast. Başhekimi



'LAY LAY LOM' BELEDİYECİLİĞİNİN FOTOĞRAFI

YENİ Asır'ın Bornova Belediyesi'nin denetim raporunda yer alan skandalları ortaya koyan dünkü manşeti büyük yankı uyandırdı. Haberimiz ilçede günün konusu olurken Bornova Belediyesi'nden basın kuruluşlarına ilginç bir haber bülteni servis edildi. Bu bültene göre CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birlikte pasta keserek İduğ'un göreve gelişinin 2. yıldönümünü kutlamışlardı. Üstelik pastanın üzerinde de İduğ ve Soyer'in resmi vardı. Bizim manşet haberimizde de vurguladığımız gibi belediye tel tel dökülürken İduğ ve Soyer'in elele pasta kestiği fotoğrafı İzmir'deki 'lay lay lom' belediyeciliğini de gözler önüne sermiş oldu.

Erhan GÜLENÇ

Soyer’in BAL’lı ekibi iş başında

Soyer sevgisi karşılıksız kalmadı