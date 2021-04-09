Çin Metrosu değil İzmir...

Koronavirüs salgını sebebiyle toplu taşıma araçlarında düzenlemeye gidilirken, kentteki ulaşım araçlarından İzmir Metrosu'nda zaman zaman seferlerin aksaması vatandaşları mağdur etti. Önceki akşam saat 19.00'da işten çıkıp, evlerine gitmek için metro istasyonlarına giden vatandaşlar gördükleri kalabalık karşısında şoke oldu. Vatandaşlar cep telefonları ile kalabalığın fotoğraflarını çekip, tepkilerini dile getirirken yoğunluğun yaşandığı istasyonlardan biri de Çankaya Metro İstasyonu oldu.

'SOYER'E TAVSİYE VERSİNLER'

Seferlerin aksaması nedeni ile metronun geciktiği her dakika istasyondaki kalabalık katlanarak artarken, gelen vagonların da insanlarla dolu olduğu gözlendi. Vagonlardaki ürküten kalabalık yüzünden vatandaşlar uzun süre metroya binemezken, tepki gösteren vatandaşlar, "İzmir metrosu resmen Çin metrosuna döndü. Metroyu beklerken 'Depo' yazan boş araçlar geçiyor. Sonuçta istasyonlarda yoğunluğun oluştuğu saatler belli. Bir de üzerine metro seferleri aksayınca istasyonlar daha da kalabalık oldu. Mutasyonlu virüsün daha hızlı bulaştığı söyleniyor ancak aynı vagona doluşan bu kalabalıkta maske takılsa bile koruyacağını sanmıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk için de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tavsiyelerde bulunsun" diye konuştu.

■ METİN BURMALI