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'de motosikletli hırsız polisten kaçamadı

'in ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan azılı hırsız, devriye gezen polis ekipleri tarafından motosikletiyle kaçarken yakalandı.

İzmir'de motosikletli hırsız polisten kaçamadı
İHA

10.04.2021, 00:53

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Üçeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişiyi şüphe üzerine durdurmak istedi. Motosikletli şahıs, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca kovalamaca başladı.



Yapılan incelemede kaçan sürücünün daha önceden de birçok sabıka kaydının olduğu öne sürülen Ö.A. (30) olduğu anlaşıldı. Üzerinde çaldığı iddia edilen malzemelerle Emmioğlu Caddesi üzerinde yakalanan Ö.A., polisle girdiği kısa kovalamanın ardından kaldırıma çarparak düştü.



Birçok suç dosyası olduğu öğrenilen şüpheli, olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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