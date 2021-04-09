İzmir'de sivil toplum kuruluşları bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi

15 Temmuz hain darbe girişiminde bunun ispatlandığına değinen Öndeş, milletin iradesine kastedenlerin dün olduğu gibi bugün de yarın da hak ettikleri cevabı alacaklarını aktardı.

TÜGVA olarak vatan nöbetinin başında olduklarını belirten Öndeş, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti-demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz. Hodri meydan. Dahili ve harici bütün bedhahlar ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki biz gerektiğinde bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz."