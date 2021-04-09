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Haberler İzmir Türk ve Alman vatandaşlarını dolandıran çete çökertildi! İzmir polisinden baskın

Türk ve vatandaşlarını dolandıran çete çökertildi! polisinden baskın

'da yaşayan Türk ve vatandaşlarını dolandırdıkları tespit edilen, mağdurlardan toplam 529 bin 420 avro vurgun yapan çete, polisinin şok baskınlarıyla çökertildi. Eş zamanlı operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ve piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 3 adet saat ele geçirildi.

Türk ve Alman vatandaşlarını dolandıran çete çökertildi! İzmir polisinden baskın
İHA

09.04.2021, 09:59

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Almanya'da yaşayan Türk ve Alman vatandaşlarını dolandırdıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir polisi, çok titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda S.Ç. (46) ve Z.Ç.'nin (41) kurmuş oldukları suç örgütünün 5 ayrı dolandırıcılık eylemine karıştığı ve mağdurları 529 bin 420 avro dolandırdıkları belirlendi.



YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER ŞOK ETTİ: 3 SAATİN DEĞERİ 1,5 MİLYON
Ekipler, şüphelilere yönelik 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 3 adet kol saati, 4 adet silah, 1 adet av tüfeği, 86 adet fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 3 adet dekont ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden örgüt kurucuları olduğu değerlendirilen S.Ç. ve Z.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Z.Ç. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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