Haberler İzmir Vali Köşger'den düşen uçakla ilgili açıklama

Vali Köşger'den düşen uçakla ilgili açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi. Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.