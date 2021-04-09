  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Vali Köşger'den düşen uçakla ilgili açıklama

Vali Köşger'den düşen uçakla ilgili açıklama

Valisi , ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi. Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Vali Köşger'den düşen uçakla ilgili açıklama
AA

09.04.2021, 11:39

Köşger, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.

İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.

Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü! MSB'den açıklama geldi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vali Köşger'den düşen uçakla ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.