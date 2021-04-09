Köşger, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.
İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.
Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü! MSB'den açıklama geldi
Vali Köşger'den düşen uçakla ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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